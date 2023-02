Samuel Costa lidera o top-10 dos portugueses a jogarem fora do país, segundo o ranking elaborado pelo Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O médio, que joga nos espanhóis do Almeria, obteve no último fim de semana uma pontuação de 8,6 em 10, a mais alta entre os lusos que alinham além fronteiras.

No top-10, destaque para Josué (Legia Varsóvia) e para Joel Pereira (Lech Poznan) que ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Nota ainda para João Félix, internacional português que marcou no empate do Chelsea e que teve uma classificação de 7,7, ocupando a quarta posição desta tabela.