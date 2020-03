O primeiro mês de Bruno Fernandes no Manchester United e no futebol inglês valeu-lhe o prémio de jogador do mês da Premier League, distinção que não era atribuída a nenhum português desde que Deco a conquistou em agosto de 2008 com a camisola do Chelsea.

2008 - Bruno Fernandes is the first Portuguese player to win the Premier League Player of the Month since Deco did so with Chelsea in August 2008. Art. pic.twitter.com/iqLmYtcJFv — OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2020

Bruno Fernandes ultrapassou Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty e Nick Pope na corrida pelo prémio.

Desde 2015 que nenhum jogador do Manchester United vencia o prémio de jogador do mês da Premier League no mês de estreia. O último tinha sido Anthony Martial em setembro de 2015.