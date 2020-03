O Wolverhampton não foi além de um empate sem golos na receção ao Brighton, em jogo da 28.ª jornada da Premier League, e pode atrasar-se na corrida pela Liga dos Campeões.

Entre os portugueses, Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota jogaram de início, Daniel Podence entrou na segunda parte, enquanto Bruno Jordão e Pedro Neto não saíram do banco.

Por sua vez, o Arsenal, sem Cédric Soares, recebeu e venceu por 1-0 o West Ham num dérbi de Londres, com o golo da vitória a ser apontado por Lacazette, que saltou do banco para marcar aos 78m.

Noutros jogos desta tarde, o Crystal Palace venceu o Watford por 1-0, o mesmo resultado pelo qual o surpreendente Sheffield United recebeu e venceu o Norwich. Já o Newcastle também venceu pela margem mínima, mas em casa do Southampton.

Com estes resultados, o Wolverhampton é atualmente quinto classificado da Premier League com 43 pontos, a dois pontos do quarto, que dá acesso à Liga dos Campeões. A equipa de Nuno Espírito Santo soma tantos quantos o Sheffield United, que é sexto, e hoje pode ser igualada pelo Tottenham caso a equipa de Mourinho vença em casa do Burnley. Os Wolves podem ainda ser ultrapassados pelo Manchester United, sétimo classificado com 42 pontos. Para isso, a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot tem de vencer o City de Bernardo e Cancelo no dérbi de Manchester, que se disputa este domingo a partir das 16h30.