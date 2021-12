Após ter-se lesionado a meio da semana, diante do Liverpool, Ricardo Pereira vai ficar de fora dos relvados entre seis a oito semanas.

A revelação foi feita pelo técnico Brendan Rodgers, no final da derrota do Leicester no Etihad, diante do Manchester City (6-3).

«É muito frustrante para ele pelo quão duro ele trabalhou. Tem sorte por não ser ainda pior», referiu ainda o técnico dos foxes, citado pela NBC.

No melhor dos cenários, o internacional português vai regressar aos relvados em fevereiro do próximo ano.