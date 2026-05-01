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Há 36 min
Premier: Bruno Fernandes soma (outro) prémio de melhor jogador em março
Médio do Manchester United foi o jogador mais votado pelo público
DS
Médio do Manchester United foi o jogador mais votado pelo público
DS
Bruno Fernandes, médio do Manchester United, juntou duas distinções de melhor jogador do mês de março na Premier League. Primeiro, no prémio entregue pelos responsáveis da competição. E agora pela PFA, o sindicato dos futebolistas de Inglaterra.
Neste caso, a votação é feita através da internet e aberta ao público. Dois golos e cinco assistências em quatro jogos contribuíram para a decisão. Sucede ao colega de equipa Benjamin Sesko, vencedor em fevereiro.
Bruno Fernandes já venceu seis distinções da Premier League, igualando Cristiano Ronaldo e Steven Gerrard.
The Magnifico’s month 🪄— PFA (@PFA) May 1, 2026
Man Utd’s Bruno Fernandes is your PFA Select Car Leasing Fans’ Player of the Month 🏆 pic.twitter.com/0KWLeTesK6
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