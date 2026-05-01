Bruno Fernandes, médio do Manchester United, juntou duas distinções de melhor jogador do mês de março na Premier League. Primeiro, no prémio entregue pelos responsáveis da competição. E agora pela PFA, o sindicato dos futebolistas de Inglaterra.

Neste caso, a votação é feita através da internet e aberta ao público. Dois golos e cinco assistências em quatro jogos contribuíram para a decisão. Sucede ao colega de equipa Benjamin Sesko, vencedor em fevereiro.

Bruno Fernandes já venceu seis distinções da Premier League, igualando Cristiano Ronaldo e Steven Gerrard.