Depois de uma temporada de estreia no PSG repleta de sucesso, João Neves tem lidado com alguns problemas físicos em 2025/26. O médio português voltou a ficar de fora da convocatória dos parisienses, desta feita para a visita ao Nice, este sábado (20h05), na 27.ª jornada da Liga francesa.

«João Neves está indisponível. Ele não treinou. Precisamos de ter cuidado com a condição física dele. Será normal gerir as coisas desta forma nos próximos dois meses», disse o treinador Luis Enrique, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

De resto, João Neves já tinha sido substituído ao intervalo na vitória sobre o Chelsea (3-0), em Stamford Bridge.

Ao contrário de Neves, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos integram a comitiva parisiense.

Recorde-se que o quarteto do PSG está convocado por Roberto Martínez para os jogos com Estados Unidos (29 de março) e México (1 de abril), de preparação para o Mundial 2026.