Candidato à Bola de Ouro na sequência do ano histórico do PSG, Vitinha transferiu o favoritismo para o colega Ousmane Dembélé, considerando que o avançado francês tem «maior mérito». Em entrevista aos meios da Ligue 1, o médio português admitiu, em todo o caso, o sonho de conquistar o galardão.

«É verdade que todos sonham ganhar a Bola de Ouro um dia. Se acontecer, será incrível», acrescentou.

Na última época, Dembélé acumulou 35 golos e 14 assistências em 53 jogos pelo PSG. Além disso, pela França, conseguiu dois golos em sete partidas na Liga das Nações.

Por sua vez, Vitinha registou oito golos e cinco assistências em 59 jogos pelos parisienses – ficando a um golo do máximo da carreira, estabelecido em 2023/24. Por Portugal, o médio conseguiu três assistências em oito partidas, sendo essencial na conquista da Liga das Nações.

Em 2024/25, o PSG conquistou Champions, Ligue 1, Taça e Supertaça de França, e foi finalista vencido do Mundial de Clubes.