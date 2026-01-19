João Neves é baixa no Paris Saint-Germain para a visita ao Sporting, na sétima jornada da fase de liga da Champions.

O internacional português não integra a lista de convocados dos parisienses, ao contrário de Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, que foram chamados por Luis Enrique para o duelo com os leões.

Le groupe pour le déplacement à Lisbonne ! 📑#UCL pic.twitter.com/S1RY0t5uCH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2026

Neves, recorde-se, já tinha falhado a deslocação do PSG ao terreno do Lille, na sexta-feira, devido a um «problema muscular».

PSG e Sporting defrontam-se esta terça-feira, em Alvalade, a partir das 20h00, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.