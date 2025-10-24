Nuno Mendes, lateral do PSG, foi escolhido para a “equipa ideal” da terceira ronda da fase liga da Champions. O português destacou-se na goleada, por 7-2, contra o Bayer Leverkusen, ao apontar um golo e uma assistência.

O «onze» é composto pelo guarda-redes Vicario (Tottenham), pelos defesas Nuno Mendes (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Van Dijk (Liverpool) e Dumfries (Inter), pelos médios Fermin López (Barcelona), Nmecha (Borussia Dortmund) e Karl (Bayern Munique), e pelos avançados Anthony Gordon (Newcastle), Man (PSV) e Guruzeta (Athletic Bilbao).

 

