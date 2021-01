O lado mais divertido de Danilo Pereira deixou sair algumas revelações curiosas. O antigo médio do FC Porto, já com 13 jogos feitos no PSG, confidenciou que as pessoas mais importantes da vida são «a mãe, os filhos e a mulher» e disse que os Coldplay são a banda favorita. Mas a conversa promovida pela sua assessoria deixou sair mais algumas histórias.



«Paris, Funchal ou Porto? Porto», disse Danilo, confessando ainda ter Itália como destino favorito de férias. O médio escolheu João Moutinho e Mbappé como os colegas de equipa mais divertidos e disse que ainda não foi capaz de fazer um túnel a Neymar nos treinos. «Nunca fiz, Não, não, não.»



Sabe quem é o melhor amigo de Danilo no futebol? André André. «Sim, acho que é o melhor deles todos.»

Pode ver no vídeo a seguir a conversa completa com Danilo:

