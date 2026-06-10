Jorge Mendes, empresário de Vitinha e João Neves, descartou a saída de qualquer um dos médios do Paris Saint-Germain no mercado de verão. O representante dos internacionais lusos garantiu ainda que os dois futebolistas não foram alvo de nenhum clube recentemente, apesar de terem sido associados ao Real Madrid.

«O Vitinha e o João nunca foram uma opção para qualquer clube. Eles são totalmente inegociáveis no Paris Saint-Germain e estão muito, muito felizes no PSG. Eles vão continuar a colecionar troféus», disse Jorge Mendes, em declarações a Fabrizio Romano.