O Paris Saint-Germain está muito desfalcado para o duelo desta sexta-feira, no reduto do Auxerre.

João Neves ainda não recuperou de lesão e ficou de fora dos convocados de Luis Enrique, assim como Nuno Mendes, cuja condição física está a ser gerida e, por isso, ficou em Paris, à semelhança de Achraf Hakimi.

Fabian Ruiz, que saiu lesionado do duelo em Alvalade, também não foi chamado para a partida. Além destes, Quentin Ndjantou, Kang-In Lee e Matvey Safonov ainda não entram nas contas de Luis Enrique, todos por lesão.

Em sentido contrário, Ibrahim Mbaye já voltou da CAN e entra no lote de convocados. Vitinha e Gonçalo Ramos também estão disponíveis.

O Auxerre-PSG, da 19.ª jornada do campeonato francês, está marcado para as 20h00 desta sexta-feira.