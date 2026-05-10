Nuno Mendes está a contas com uma lesão numa coxa e vai falhar a receção do PSG ao Brest, neste domingo (20h). O lateral português foi titular contra o Bayern Munique, na segunda mão das meias-finais da Champions, disputando 85 minutos.

Aos 23 anos, o ex-Sporting leva seis golos e sete assistências em 40 jogos pelo PSG nesta época, vivendo a temporada mais prolífera. E o Mundial 2026 está no horizonte.

De resto, o PSG conta com Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos para o jogo deste domingo. O líder do campeonato francês regista três pontos de vantagem sobre o Lens.