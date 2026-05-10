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Há 1h e 16min
PSG: lesão muscular afasta Nuno Mendes da receção ao Brest
Lateral vive a época mais prolífera e tem o Mundial 2026 no horizonte
SS
Lateral vive a época mais prolífera e tem o Mundial 2026 no horizonte
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Nuno Mendes está a contas com uma lesão numa coxa e vai falhar a receção do PSG ao Brest, neste domingo (20h). O lateral português foi titular contra o Bayern Munique, na segunda mão das meias-finais da Champions, disputando 85 minutos.
Aos 23 anos, o ex-Sporting leva seis golos e sete assistências em 40 jogos pelo PSG nesta época, vivendo a temporada mais prolífera. E o Mundial 2026 está no horizonte.
De resto, o PSG conta com Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos para o jogo deste domingo. O líder do campeonato francês regista três pontos de vantagem sobre o Lens.
Notre groupe pour la réception de Brest au Parc des Princes📋#PSGSB29 pic.twitter.com/poKtEUcud6— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 10, 2026
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