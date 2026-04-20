Há 1h e 34min
PSG: Luis Enrique apreensivo com lesão de Vitinha
Português vai realizar uma ressonância magnética esta segunda-feira
Vitinha está a causar alguma apreensão no PSG. O médio português saiu lesionado do jogo deste domingo, frente ao Lyon de Paulo Fonseca.
O ex-FC Porto saiu magoado num lance com Endrick aos 18 minutos. Ainda aguentou 20 minutos em campo, tendo sido substituído aos 39 minutos por Warren Zaire-Emery. Saiu pelo próprio pé até aos balneários.
«Não há nada de positivo que possa dizer. Quando és obrigado a substituir um jogador depois de uma ação perigosa, é complicado. Vamos esperar pelos exames», afirmou Luis Enrique, técnico do PSG, em conferência de imprensa no final do jogo.
De acordo com a imprensa francesa, Vitinha terá sofrido uma lesão no tornozelo direito, sendo que esta segunda-feira irá realizar uma ressonância magnética.
