Vitinha eleito o melhor jogador da Taça Intercontinental
Médio português acompanhado por Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos num ano recheado de títulos e feitos históricos
Num ano absolutamente inesquecível, Vitinha foi o melhor da Taça Intercontinental para a FIFA, depois de o PSG vencer a final frente ao Flamengo (1-1, 2-1 após penáltis), no Qatar. O internacional português, de 25 anos, acumulou 98 passes (92 por cento de eficácia), três remates, uma interceção, 10 recuperações de bola e uma falta.
Numa fase inesquecível da carreira, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos conquistaram Supertaça francesa, Taça francesa, Ligue 1, Champions, Supertaça Europeia, Taça Intercontinental e Liga das Nações nos últimos meses. De notar que Taça Intercontinental, Supertaça Europeia e Champions foram conquistas inéditas para o PSG.
Em 23 jogos pelos parisienses nesta época, Vitinha leva cinco golos e oito assistências. O máximo foi conseguido em 2023/24, com nove golos e cinco assistências em 46 partidas.