Sem pretensões de se descrever como o melhor médio do Mundo, Vitinha revela-se satisfeito por integrar a “nata” da posição. O médio de 26 anos – ex-FC Porto – é titular indiscutível no PSG e leva seis golos e 10 assistências em 37 jogos, realizando a melhor época quanto a números.

Pelos parisienses – onde já conquistou campeonato (três), Taça (duas), Supertaça (quatro), Champions, Supertaça Europeia e Intercontinental – Vitinha regista 25 golos e 34 assistências em 190 jogos.

«Neste momento considero-me um dos melhores médios do Mundo. Não gosto de dizer que sou o melhor, parece-me sempre arrogante. Não passa de uma opinião. Não me sinto bem em dizer que sou o melhor, mas sei que estou nesse lote. Num top-3 colocaria o Pedri, porque realmente é mágico. É espetacular vê-lo jogar e quando joguei contra ele consegui perceber isso de perto.»

«Depois, punha o João Neves e o Bruno Fernandes comigo e com o Pedri. Faço um top-4. E podemos jogar a quatro, podemos jogar em losango. Não é um meio-campo mau», disse ao Canal 11.

Neste lote importa realçar os sete golos e 15 assistências de Bruno Fernandes em 28 jogos pelo Man United, enquanto João Neves leva seis golos e duas assistências em 24 partidas pelo PSG. Por último, Pedri já fez dois golos e nove assistências em 28 jogos pelo Barcelona.