O Al-Duhail, treinado pelo português Luís Castro, atrasou-se na corrida pelo título do Qatar, ao perder por 2-1 no estádio do Umm-Salal, em jogo da 10.ª jornada do campeonato.

O avançado Ismaeel Mohammad inaugurou o marcador para o Al-Duhail, aos 29 minutos, mas a equipa anfitriã deu a volta ao resultado, com golos do jordano Yaseen Al Bakhit, aos 39, e do brasileiro Isael Barbosa, aos 85.

A equipa treinada por Luís Castro mantém-se no segundo lugar da prova, mas o desaire frente ao sexto classificado deixou-a a seis pontos de distância do líder Al-Sadd, que se impôs por 3-0 na receção ao lanterna-vermelha Al Khor.