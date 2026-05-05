O Al-Gharafa, equipa orientada por Pedro Martins, apurou-se para a final da Taça do Emir pelo segundo ano consecutivo.

A equipa do técnico português afastou nas meias-finais o Al-Wakra num duelo decidido no desempate por penáltis após um empate sem golos no tempo regulamentar.

O Al-Gharafa vai tentar conquistar pela segunda vez a Taça do Emir, depois de na temporada passada ter conquistado este troféu com Pedro Martins, que levou a melhor sobre o Al-Rayyan, então orientado por Artur Jorge.

