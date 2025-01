Depois de um 2024 triunfante, Artur Jorge começou 2025 num contexto diferente mas igualmente vitorioso. No primeiro jogo no comando técnico do Al-Rayyan, o treinador português venceu o Umm-Salal por 6-2 na 12.ª jornada da Liga do Qatar.

Depois de um hat-trick de Bencharki e de um bis do brasileiro Roger Guedes, o defesa central espanhol David Garcia fechou as contas do encontro e selou a primeira vitória da era Artur Jorge no clube qatari.

Assim, o português de 53 anos soma os primeiros três pontos no Al-Rayyan, que se encontra agora na quinta posição do campeonato, com 16 pontos. Já o Umm-Salal, sgue na oitava posição com 12 pontos.