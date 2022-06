João Carlos Teixeira foi apresentado esta segunda-feira como reforço do Umm-Salal, do Qatar. Tal como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno, o médio ofensivo português assinou um contrato válido por duas temporadas.

O antigo internacional sub-21, formado no Sporting, volta, assim, a emigrar, depois de já ter jogado no Liverpool, no início da carreira, e mais recentemente no Feyenoord, com quem rescindiu em janeiro, para jogar a segunda metade da época no Famalicão.