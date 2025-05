O Al Gharafa, comandado por Pedro Martins, apurou-se para a final da Taça do Emir do Qatar, ao vencer esta segunda-feira o Umm-Salal (4-2), nas meias-finais.

O Umm-Salal adiantou-se aos 12 minutos, por intermédio de Othman Alawi, e dilatou a vantagem oito minutos depois, com um autogolo de Aron Gunnarsson.

Ainda antes do intervalo, a equipa do treinador português operou a reviravolta, com golos de Joselu (40m), Mohammed Muntari (45+4m) e Yacine Brahimi (45+14m, penálti).

Logo a abrir o segundo tempo, Muntari (52m) bisou e selou as contas da partida.

Na final, marcada para sábado, o Al Gharafa vai defrontar o Al Rayyan, de Artur Jorge, que ganhou ao Al Ahli, por 3-0.