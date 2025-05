Com um triunfo por 2-1 na receção ao Al Khor, o Al Gharafa, comandado pelo português Pedro Martins, carimbou a passagem aos quartos de final da Taça do Emir do Qatar, esta terça-feira.

Joselu adiantou os anfitriões aos 20 minutos e Ahmed Al Ganehi fez o 2-0 aos 63. Em cima do último quarto de hora, Abdalaziz Al Hasia marcou para os visitantes.

O ex-FC Porto Brahimi e o ex-Benfica Rodrigo foram lançados no onze por Pedro Martins.