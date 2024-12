Rúben Semedo em tempos foi uma promessa do Sporting e do futebol português. Em 2017 trocou os leões pelos espanhóis do Villarreal e foi em terras de Espanha que o central passou o pior momento da sua vida.

Semedo foi preso em 2018 depois de ter sido detido por sequestro e agressão. Agora em liberdade, e a jogar no Qatar, o jogador de 30 anos abriu as portas de casa ao jornal espanhol Marca e recordou os momentos difíceis daquela altura da sua vida.

«A verdade é que eu estava perdido, passei de ganhar 10 euros para 100, e perdi-me com as pessoas que conheci. Sempre disse que a culpa era minha porque aceitei essas pessoas na minha vida. Não escolhi as melhores pessoas para estarem ao meu lado, mas também não digo que me arrependo. Isso fez-me crescer e aprender», começou por dizer o jogador ao jornal espanhol.

«Nesta idade, tenho 30 anos, sou um homem realizado. É óbvio que queria ter outro tipo de histórias para contar no Villarreal. Um clube que é um clube do meu coração. Não me arrependo de nada, mas é óbvio que cometi erros e espero que sirva para que outros aprendam», concluiu.

A vida na prisão não foi fácil para Semedo, mas o defesa afirmou que a sua fé e a frase «Deus dá as maiores batalhas aos seus melhores soldados» o ajudaram a superar esta fase mais complicada. Isto e as visitas do amigo Gelson Martins.

«Recebi muitas cartas lá dentro, mas quando saí senti o apoio de muitos colegas. Tenho um grande amigo que jogou no Atlético de Madrid, o Gelson Martins. Ele veio visitar-me. Era o único dos meus companheiros de futebol. Não é um colega de equipa, é meu irmão. Gosto muito dele», referiu Ruben Semedo.

O antigo jogador do Sporting e FC Porto apontou ainda que, num período mais recente, antes de representar os dragões, chegou a ter um contrato em cima da mesa com o Wolverhampton, mas não pode assinar «porque um ano antes a Inglaterra saiu da União Europeia. Não me deram um visto de trabalho porque tive um problema com a justiça», afirmou Semedo.

Rúben Semedo está a jogar no Al-Khor, do Qatar, onde já participou em onze jogos, tendo marcado 2 golos.