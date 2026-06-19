Bruno Baltazar deixou o comando técnico do Radomiak, da Polónia, confirmou o treinador português através de uma publicação nas redes sociais. 

«A minha passagem pelo Radomiak chegou ao fim.Gostaria de agradecer ao clube, aos jogadores, à equipa técnica e, especialmente, aos adeptos pela forma como me receberam de novo e me apoiaram ao longo desta jornada tão difícil», começa por referir o treinador de 48 anos. 

Chegou em março, para suceder Gonçalo Feio - que mais tarde juntou-se ao Tondela para tentar salvar os beirões da despromoção. Baltazar somou três vitórias em oito jogos, terminando na décima posição da Liga polaca. 

«Juntos, alcançámos o nosso principal objetivo de garantir a permanência do clube na Ekstraklasse e reforçámos ainda mais a qualidade que já existia neste grupo de jogadores», pode ainda ler-se. 

O antigo treinador de Sintreense, Atlético, Casa Pia, Olhanense e Estoril fica assim livre no mercado. 

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