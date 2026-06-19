OFICIAL: Bruno Baltazar deixa o Radomiak da Polónia
Treinador luso de 48 anos sucedeu Gonçalo Feio na reta final de época
Treinador luso de 48 anos sucedeu Gonçalo Feio na reta final de época
Bruno Baltazar deixou o comando técnico do Radomiak, da Polónia, confirmou o treinador português através de uma publicação nas redes sociais.
«A minha passagem pelo Radomiak chegou ao fim.Gostaria de agradecer ao clube, aos jogadores, à equipa técnica e, especialmente, aos adeptos pela forma como me receberam de novo e me apoiaram ao longo desta jornada tão difícil», começa por referir o treinador de 48 anos.
Chegou em março, para suceder Gonçalo Feio - que mais tarde juntou-se ao Tondela para tentar salvar os beirões da despromoção. Baltazar somou três vitórias em oito jogos, terminando na décima posição da Liga polaca.
«Juntos, alcançámos o nosso principal objetivo de garantir a permanência do clube na Ekstraklasse e reforçámos ainda mais a qualidade que já existia neste grupo de jogadores», pode ainda ler-se.
O antigo treinador de Sintreense, Atlético, Casa Pia, Olhanense e Estoril fica assim livre no mercado.