A novela turca que envolve Rafa Silva tem mais um episódio. O Besiktas emitiu um comunicado nesta terça-feira em que revela que o jogador não treinou por motivos físicos.

Os turcos dizem que Rafa Silva «alega dores nas costas», abrindo espaço a dúvidas. Para desfazê-las, o atleta vai realizar exames.

«Os nossos jogadores Necip Uysal e Mustafa Erhan Hekimoglu, que continuam em tratamento, não participaram no treino [desta terça-feira]. O nosso jogador profissional Rafa Silva também não participou no treino, alegando dores nas costas. Rafa Silva irá realizar uma ressonância magnética no Hospital Acibadem [em Istambul]», pode ler-se no comunicado citado pela imprensa turca.

Isto acontece após tornar-se público um diferendo entre Rafa Silva e a direção do clube da primeira divisão turca. O jogador manifestou intenção de sair do clube mas, num recente comunicado da sua agência de comunicação, expressa vontade em representar o clube ao qual está vinculado.

Antes disso, o presidente do clube Serdal Adali disse que teve uma reunião com o agente de Rafa Silva e que este lhe tinha dito que o ex-Benfica quer retirar-se. Garantiu ainda que o jogador «não fala» nos treinos e reforçou que o clube «dita as regras» em relação aos seus atletas.