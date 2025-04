O extremo do Besiktas, Rafa Silva, está no topo dos portugueses no estrangeiro, na sequência dos jogos disputados no último fim de semana nos diversos campeonatos a nível mundial.

Com uma nota 9.1 em dez, Rafa Silva lidera o top-10 elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol. Rafa fez um golo e uma assistência na goleada do Besiktas, por 5-1, ante o Hatayspor, na passada sexta-feira, em jogo da 33.ª jornada da liga turca.

Segue-se-lhe Diego Moreira, com nota 8.7, depois de ter sido destaque, também com um golo e uma assistência, na vitória do Estrasburgo ante o Saint-Étienne, no sábado, no duelo da 31.ª jornada da liga francesa.

Titular e presente em todo o jogo do Manchester United no empate em Bournemouth (1-1), para a 34.ª jornada da Premier League, Bruno Fernandes fecha o pódio, com nota 8.3.