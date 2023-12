O português Rafa Soares marcou um dos golo da vitória do PAOK na receção ao Lamia, por 3-0, na 13.ª jornada do campeonato grego.

Konstantelias abriu o marcador aos 21 minutos e o lateral-esquerdo português dilatou a vantagem aos 43. Sastre (57m) fechou as contas do jogo.

Vieirinha ficou no banco da equipa de Salónica, assim como Pedro Amaral, que alinha nos visitantes.

Com este triunfo, o quinto consecutivo no campeonato, o PAOK segue no segundo lugar, com 29 pontos, menos dois do que o líder Panathinaikos.