Rafa Silva anunciou a retirada da Seleção há cerca de dois anos e não tem acompanhado o percurso recente da equipa das Quinas. O avançado português falou à comunicação social esta quinta-feira, no estágio do Besiktas, e revelou que não viu jogos do Euro 2024.

«É de conhecimento público que abandonei a Seleção há uns anos. Foi uma decisão minha. Estava na altura de abandonar. Em relação ao Europeu, não vi jogos, não acompanhei, por isso, não posso dar grandes indicações sobre isso», afirmou o ex-Benfica.

Rafa, de 31 anos, somou 25 internacionalizações por Portugal, sem ter apontado qualquer golo.