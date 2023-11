O Kryvbas, atual terceiro classificado do da primeira divisão ucraniana, anunciou, este sábado, a contratação do português Rafael Bandeira, para as próximas três temporadas.

O defesa-direito estava livre no mercado, depois de ter rescindido com o Académico de Viseu, em outubro, na sequência de um processo disciplinar.

Bandeira, de 22 anos, foi formado no Sporting e na Juventus. Passou ainda pelos franceses do Amiens, antes de chegar a Viseu, há duas temporadas. Nos viriatos, somou 40 jogos, dois golos e cinco assistências.