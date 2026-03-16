A luta do Milan pelo título italiano complicou-se neste domingo. Na visita à capital para enfrentar a Lazio, os «rossoneri» saíram derrotados e ficaram a oito pontos do líder Inter.

Porém, o momento do jogo decorreu no minuto 66. Rafael Leão foi substituído e não saiu nada satisfeito do relvado. Chegou, inclusive, a afastar por duas ocasiões o treinador Massimiliano Allegri. Um momento que pode confirmar na galeria associada.

Pois bem, no final do encontro, o treinador do Milan comentou o sucedido, desvalorizando a atitude do internacional português. De acordo com o técnico, o descontentamento de Leão deve-se ao facto de ter sido pouco servido pelos colegas.

«Estava um pouco nervoso, porque teve situações em que podia ter sido servido melhor e não o foi. Foram duas possíveis bolas de golo e ficou um pouco irritado», começou por referir em declarações à DAZN.

O italiano disse que são coisas que acontecem no futebol, reforçando a vontade de vencer o português. No que toca à luta pelo título, Allegri reforçou que ainda falta muito campeonato.

«São coisas que acontecem durante um jogo, todos os jogadores queriam muito vencer porque seria, antes de mais, aumentar a distância para quem está atrás. Temos o Como a seis pontos e a Juventus a sete, se não me engano. O campeonato ainda é longo. É preciso manter a calma e melhorar aquelas situações em que não estivemos tão bem», concluiu.