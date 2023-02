Apesar de ser formado no Sporting, Rafael Leão revelou em entrevista à revista italiana VICE que chegou a ter um acordo para integrar a formação do Benfica ainda antes de se juntar aos leões.

«O meu pai tentou encontrar um clube para mim quando comecei a jogar com sete anos. Onde eu morava havia uma pessoa que trabalhava num clube próximo e à frente de casa tinha um jardim onde eu brincava com as outras crianças. Estava sempre a jogar, ele viu-me e perguntou-me se jogava em algum clube. Disse-lhe que não e que o meu pai estava a procurar um clube para eu começar. Ele disse-me para ir à sua equipa e fazer alguns treinos, depois logo víamos. Fui lá, fiz um treino e comecei naquele clube, o Amora», contou.

«Três semanas depois assinei com o Benfica, mas não tinha oportunidade de ir aos treinos porque Lisboa era longe, e disseram-me para ter calma, que iria alguém acompanhar-me ao treino todos os dias. Assinei com o Benfica, esperei uma semana e nunca me vieram buscar. Uma semana depois, o meu pai entrou em contacto com eles e disse que eu ia para outro clube. Fui para o Sporting», completou.

Depois de cumprir todo o percurso na academia dos verde e brancos, Leão estreou-se na equipa A, passou uma temporada no Lille e cumpre agora a quarta época no Milan.