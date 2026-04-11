O regresso à titularidade de Rafael Leão não aconteceu como o esperado. O português – que foi suplente utilizado na derrota com o Nápoles – voltou às escolhas inicias no desaire com a Udinese (3-0).

A jogar em casa, o Milan começou a perder ainda antes da meia hora de jogo através de um auto-golo. Davide Bartesaghi, defesa italiano de 20 anos, marcou na própria baliza na passagem do minuto 27.

Ainda no primeiro tempo, Jurgen Ekkelenkamp – neerlandês formado no Ajax – dilatou a vantagem da Udinese aos 37 minutos. Já na segunda parte, Arthur Atta – avançado internacional sub-20 por França – estabeleceu o 3-0 final (71m).

Pouco depois, aos 77 minutos, Rafael Leão foi substituído – por baixo de assobios.

Apesar da derrota (3-0), a segunda consecutiva, o Milan mantém-se no terceiro lugar com 63 pontos – a dois do segundo Nápoles e a nove do líder Inter, que ainda não jogaram na presente jornada. A Udinese, por sua vez, sobe ao décimo lugar com 43 pontos.

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