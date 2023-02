A renovação de contrato com Rafael Leão tem sido uma dor de cabeça para os responsáveis do Milan, que tentam prolongar o vínculo com o jogador, já que o atual dura apenas até 2024.

As negociações ainda não chegaram a bom porto e, desafiado a aconselhar o internacional português, o antigo jogador dos rossoneros, Kaká, defende que seria benéfico para o extremo se ficasse em Itália.

«Leão é alguém que pode mudar qualquer jogo. Um jogador fantástico, gosto muito dele. Se ele considera o futebol italiano uma passagem, tem razão em sair, é o momento certo. Aconselho-o a ficar, porque não vejo a Serie A como uma passagem. E às vezes deixar o Milan não é uma boa ideia. Acho que o Leão deveria considerar todas as possibilidades. O Milan dá-lhe muito», afirmou o Bola de Ouro de 2007 em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Contratado em 2019 ao Lille, Rafael Leão cumpre a quarta temporada no Milan. Soma nove golos e sete assistências em 27 jogos.