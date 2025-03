Rafael Leão reagiu, esta segunda-feira, à derrota do Milan com a Lazio (2-1), o terceiro desaire consecutivo dos «rossoneri». O internacional português apontou, nas redes sociais, que a equipa está «contra tudo e todos».

«Infelizmente, somos nós contra tudo e todos. Vamos a tempo de voltar aos resultados positivos e o grupo vai continuar a estar mais unido do que nunca», escreveu Leão na conta de Instagram.

O avançado português, que até assistiu para o golo do Milan, tem sido um dos mais visados pela crítica em Itália, assim como o treinador Sérgio Conceição.

A claque Curva Sud Milano entrou apenas aos 15 minutos em San Siro no jogo deste domingo, em sinal de protesto para com a equipa, que leva quatro jogos sem vencer e está no nono lugar da liga italiana.