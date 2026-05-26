Rafael Leão recorreu, esta terça-feira, às redes sociais para desabafar acerca da temporada do Milan e sobre questões pessoais.

«Foi uma época que testou o meu estado físico e psicológico ao máximo e só quem vivenciou isso comigo de perto sabe o quanto difícil foi para mim, por isso quero agradecer a todos que fizeram os possíveis e os impossíveis para que esta época tivesse um rumo totalmente diferente ao que tivemos... Que o Milan na próxima época possa voltar a triunfar», lê-se na publicação do internacional português.

O jogador de 26 anos teve a terceira pior temporada desde que chegou a Itália: 31 jogos, dez golos e apenas três assistências. Aliado aos números, esta temporada, o português falhou 13 partidas, incluindo clube e seleção nacional, por lesão.

À semelhança da época de Leão, os «rossoneri» não conquistaram qualquer título e falharam o apuramento para a Liga dos Campeões, na última jornada da Serie A - vão disputar a Liga Europa na temporada 2026/27. O clube italiano também foi afetado por uma onda de lesões.