Rafael Leão termina contrato com o Milan em 2024, mas o clube italiano está confiante num entendimento para a renovação, tal como o diretor técnico dos rossoneros, Paolo Maldini, manifestou esta quarta-feira.

«A nossa confiança está a crescer, mas hoje não é o dia certo para falar disso. Nós e o Leão estamos no mesmo caminho, temos um objetivo comum», disse a antiga lenda do Milan, antes do jogo com o Nápoles, em declarações reproduzidas pela Sky Sports.

Leão, de 23 anos, soma 11 golos e nove assistências em 38 jogos nesta temporada.