Rafael Leão falou aos canais oficiais do Milan na antevisão à segunda mão das meias-finais da Taça de Itália contra o rival Inter. O extremo nem sempre tem sido titular mas deixou elogios ao treinador Sérgio Conceição.

«O treinador trouxe-nos a energia para nunca desistirmos, para continuarmos a trabalhar até ao fim. Houve jogos em que estivemos a perder, mas demos a volta. Acreditamos nisso até ao fim, temos de nos manter positivos e trabalhar bem. E concentrarmo-nos no dérbi», disse Leão.

O atleta falou ainda sobre as dificuldades ofensivas do Milan: «Nós, jogadores, tentamos dar o nosso melhor, é uma coisa instintiva: se tenho de rematar, remato. No último jogo, marcámos quatro golos contra a Udinese. É verdade que podemos fazer mais em frente à baliza, temos de definir melhor o nosso jogo», afirmou.

O Milan é nono classificado da Serie A, com 51 pontos, numa época abaixo das expectativas que se iniciou com Paulo Fonseca no comando. Sérgio Conceição assumiu o comando em janeiro, obtendo 11 vitórias em 24 jogos.

A Taça de Itália é a única competição que ainda podem ganhar, depois de Conceição ter conquistado a Supertaça logo no início da sua caminhada.