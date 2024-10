Moise Kean deu uma entrevista ao semanário SportWeek, do jornal italiano Gazzetta dello Sport. O avançado da Fiorentina falou sobre vários temas da sua vida pessoal, entre eles a música.

Kean tem interesse por esse mundo e até já colaborou com Rafael Leão em músicas. O internacional italiano falou sobre o português de forma muito elogiosa.

«Rafa Leão é um amigo, um menino de ouro. Conheci-o há muitos anos, quando joguei contra ele na seleção nacional, e a partir daí mantivemos uma ligação muito próxima. A ligação que tenho com ele e com McKennie não tenho com mais ninguém no futebol», disse Kean.

«O Leão e eu estamos a trabalhar num disco juntos. Quem é que percebe mais de música? Nós dois. E de moda? Talvez eu [risos]», brincou o avançado.

Moise Kean abordou ainda a sua vida familiar, admitindo que teve um difícil relacionamento com o pai. «Recuperei o relacionamento com o meu pai, mas não quero falar sobre isso. Senti falta de ter uma figura paterna, então procuro construir um relacionamento sólido comigo e com meu filho. Tento fazer com que ele não perca nada. É importante que ele saiba a partir de agora que estarei sempre presente para ajudá-lo e aconselhá-lo, quanto mais próximo o pai for do filho melhor», diz.

«Sou uma pessoa rara, muito particular, tenho meu próprio modo de viver. Nunca mudei por ninguém, não tenho medo de esconder ou mudar a imagem que dou de mim mesmo. Se houver confusão, eu luto», garante Moise Kean.