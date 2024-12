Vivem-se dias complicados em Milão. Pelo menos, para os adeptos do Milan. Neste domingo, a equipa de Paulo Fonseca e Rafael Leão empatou a uma bola com o Génova, de Vitinha, e os adeptos não gostaram.

Em dia de aniversário do clube, com camisolas comemorativas e lendas nos camarotes, os milaneses acabaram o jogo assobiados pelos adeptos e com um protesto nas imediações do histórico estádio de San Siro.

Depois do jogo, Rafael Leão (capitão nesta partida) disse à DAZN que o problema passa, muitas vezes, pelos jogadores.

«Precisamos de tempo, estamos a começar a compreender um pouco as ideias do treinador, mas, na minha opinião, por vezes o problema somos nós [jogadores]. Pequenas coisas que podemos mudar, como o nervosismo em frente à baliza, encontrar espaço no campo. O treinador tem boas ideias, quer jogar bem, pressionar o adversário. Sinto muito a diferença porque, quando pressionamos, temos a bola perto da área do adversário e podemos marcar golos, mas é preciso tempo», disse.

Sublinhando que este resultado não é «o fim do mundo», Leão puxou pelos colegas depois deste empate.

«O treinador tinha dito que era um jogo importante. Nós, em campo, também temos de perceber isso, que cada jogo deve ser encarado como uma final. Hoje não nos faltou atitude, mas é um daqueles jogos em que, mesmo que tivéssemos jogado mais 30 minutos, não teríamos marcado. Não podemos perder mais pontos, senão torna-se difícil», afirmou.

O Milan está no oitavo posto da Serie A, com o fosso para os lugares de acesso às competições europeias a ficar cada vez maior.