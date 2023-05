O internacional português Rafael Leão recorreu às redes sociais para se dirigir aos adeptos e pedir desculpa por ter colocado a camisola da Juventus dentro dos calções, após a vitória do Milan sobre a vecchia signora, este domingo.

«Se algum adepto se sentiu desrespeitado por ter metido a camisola dentro dos calções peço desculpa, não foi a minha intenção transmitir qualquer tipo de desrespeito. Aliás, pelo contrário, respeito todas as instituições», escreveu no Twitter, esta segunda-feira, terminando a dizer que «o ódio é uma realidade».

Refira-se que, após o apito final do encontro da 37.ª jornada do campeonato italiano, Leão trocou a camisola com Federico Chiesa e, quanto festejava a vitória, guardou-a nos calções.