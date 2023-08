Novo número 10 do Milan para a nova temporada, Rafael Leão reforçou o estatuto nos rossoneri na última madrugada, ao usar a braçadeira de capitão na derrota com o Barcelona (1-0).

«Quando o Theo [Hernández] saiu, disse-lhe logo: “dá-me a braçadeira, quero usá-la”. Queria usá-la muitas vezes em jogos importantes, estou cá há quatro anos e estou orgulhoso de a ter usado hoje», afirmou o internacional português aos órgãos de comunicação do emblema italiano.

Leão também deixou elogios às movimentações do Milan no mercado. «Estamos fortes. As novas contratações elevaram o nível da equipa. O clube fez bem em integrar este torneio, porque jogar contra equipas deste calibre é importante para nós e ajuda-nos do ponto de vista físico.»

O avançado de 24 anos confessou ainda que o treinador Stefano Pioli pediu para que fosse mais consistente ao longo da temporada.

«Estes jogos acontecem, quando não tens muita posse de bola. Por isso, quando tenho a bola, tenho de fazer jogadas importantes para marcar ou assistir. Noutros jogos, tenho de estar dentro da partida a toda a hora, quando temos mais posse. Há jogos em que os nossos adversários defendem mais baixos, dão-nos a bola. Desta vez, jogámos contra o Barcelona e é preciso trabalho para pressioná-los a toda a hora. Passei muito tempo sem tocar a bola, mas é importante que, quando tenho a bola, faça uma jogada para ajudar a equipa. O treinador falou comigo sobre ser mais consistente, mas, como disse, às vezes estamos mais em posse e com controlo do jogo e, noutras, como nesta partida, tenho de esperar pelo momento certo para pressionar, ganhar a bola, contra-atacar e ferir o adversário», finalizou.

Leão parte para a quinta temporada no Milan. Em 2022/23, marcou 16 golos e anotou 12 assistências em 48 jogos.

Veja uma das melhores jogadas de Leão diante do Barcelona: