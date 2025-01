Rafael Leão foi determinante no triunfo do Milan sobre o Inter de Milão, na Supertaça italiana, nesta segunda-feira. Entrou aos 51 minutos, com a sua equipa a perder 2-0, participou em dois golos e foi essencial na reviravolta por 3-2.

Depois do jogo, Sérgio Conceição, o novo treinador do Milan, deixou elogios ao extremo português.

«É um fenómeno, conheço-o há muito tempo. É um tipo descontraído, não é como eu. Pode ser o melhor do mundo porque tem tudo, mas ainda tem de perceber duas ou três coisas que tem de fazer em campo. Tem muito potencial e, se o colocar à disposição da equipa, vai tornar-se ainda mais forte», afirmou à imprensa italiana depois do jogo.

Ainda sobre a equipa, Conceição sublinhou o «caráter» dos jogadores. «Estou muito feliz pelos jogadores. O mérito é dos rapazes que absorveram o que dissemos. A equipa tem caráter. Temos muito trabalho pela frente nos próximos meses para levar o Milan de volta ao sítio onde tem de estar e esse sítio não é o sétimo lugar», referiu o treinador português, que conquistou o seu primeiro título no clube.

«Se quisermos ser compactos, todos os setores são importantes, tem de haver pouca distância entre eles e sei que podemos fazer ainda melhor. Temos de ter coragem e, se queremos voltar a ser o grande Milão, temos de trabalhar. São rapazes inteligentes que compreenderam isso imediatamente, mas tivemos pouco tempo para preparar os jogos», admitiu ainda Conceição.

Ao fim do segundo jogo, o treinador português vence um troféu pelo Milan. No primeiro jogo, venceu a Juventus.