VÍDEO: Rafael Leão bisa e dá liderança isolada ao Milan
Vitória (2-1) frente à Fiorentina permite salto na tabela classificativa para os rossoneri
Milan e Fiorentina fecharam este domingo de futebol italiano. Rafael Leão, que havia sido dispensado da Seleção, deu espetáculo para dar o triunfo (2-1) aos «rossoneri»
A Fiorentina, que tem tido um arranque de temporada decepcionante, fez o primeiro da partida já no decorrer do segundo tempo. Robin Gosens, internacional alemão, fez o gosto ao pé aos 55 minutos.
A resposta da equipa da casa chegou com assinatura lusa. Rafael Leão à entrada da área ajeitou a redonda para dentro e anotou um belo golo (63m), restabelecendo o empate na partida.
Golaço de Rafael Leão 🏄♂️#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #ACMilan #Fiorentina #placardit pic.twitter.com/RnEM4oOMBj— sport tv (@sporttvportugal) October 19, 2025
O Milan contou com uma grande penalidade aos 86 minutos. Rafael Leão assumiu e não desperdiçou, garantindo assim os três pontos para a equipa de Massimiliano Allegri.
Rafael Leão bisa de grande penalidade 🫡#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #ACMilan #Fiorentina #placardit pic.twitter.com/wRYrBtxOSI— sport tv (@sporttvportugal) October 19, 2025
Com este triunfo (2-1), o Milan assume a liderança isolada da Liga italiana com 16 pontos. A Fiorentina, por sua vez, continua sem vencer e está em lugar de descida - 18.º com três pontos.
No outro jogo com participação portuguesa, a Lazio e a Atalanta não foram capazes de desfazer o nulo. O internacional português Nuno Tavares foi titular do lado da formação da capital italiana.
Com este empate (0-0), a Lazio está na 11.ª posição, com oito pontos. A Atalanta, por sua vez, está em oitavo lugar com 11 pontos.
O Bolonha venceu (2-0) o Cagliari num encontro em que Zé Pedro, ex-FC Porto, saltou do banco. Emil Holm fez o primeiro aos 31 minutos. O português entrou aos 68 minutos e ainda viu Riccardo Orsolini a dilatar a vantagem (80m).
O Bolonha está em quinto com 13 pontos. O Cagliari é 12.º com oito pontos.
No empate (0-0) entre Génova e Parma, o português Vitinha foi titular do lado do Génova e saiu no decorrer do segundo tempo.
Com este resultado, o Génova está em lugar de descida - 19.º com três pontos. O Parma é 15.º com seis pontos.