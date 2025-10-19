Milan e Fiorentina fecharam este domingo de futebol italiano. Rafael Leão, que havia sido dispensado da Seleção, deu espetáculo para dar o triunfo (2-1) aos «rossoneri»

A Fiorentina, que tem tido um arranque de temporada decepcionante, fez o primeiro da partida já no decorrer do segundo tempo. Robin Gosens, internacional alemão, fez o gosto ao pé aos 55 minutos.

A resposta da equipa da casa chegou com assinatura lusa. Rafael Leão à entrada da área ajeitou a redonda para dentro e anotou um belo golo (63m), restabelecendo o empate na partida.

O Milan contou com uma grande penalidade aos 86 minutos. Rafael Leão assumiu e não desperdiçou, garantindo assim os três pontos para a equipa de Massimiliano Allegri.

Com este triunfo (2-1), o Milan assume a liderança isolada da Liga italiana com 16 pontos. A Fiorentina, por sua vez, continua sem vencer e está em lugar de descida - 18.º com três pontos. 

No outro jogo com participação portuguesa, a Lazio e a Atalanta não foram capazes de desfazer o nulo. O internacional português Nuno Tavares foi titular do lado da formação da capital italiana.

Com este empate (0-0), a Lazio está na 11.ª posição, com oito pontos. A  Atalanta, por sua vez, está em oitavo lugar com 11 pontos. 

O Bolonha venceu (2-0) o Cagliari num encontro em que Zé Pedro, ex-FC Porto, saltou do banco. Emil Holm fez o primeiro aos 31 minutos. O português entrou aos 68 minutos e ainda viu Riccardo Orsolini a dilatar a vantagem (80m).

O Bolonha está em quinto com 13 pontos. O Cagliari é 12.º com oito pontos.

No empate (0-0) entre Génova e Parma, o português Vitinha foi titular do lado do Génova e saiu no decorrer do segundo tempo.

Com este resultado, o Génova está em lugar de descida - 19.º com três pontos. O Parma é 15.º  com seis pontos. 



 

