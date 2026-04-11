Os adeptos do Milan perderam a paciência com Rafael Leão.

O internacional português voltou à titularidade este sábado, na derrota com a Udinese (3-0), e teve de lidar com uma valente assobiadela quando foi substituído.

Aos 77 minutos, Leão deixou o relvado para dar lugar a Ruben Loftus-Cheek e San Siro fez questão de mostrar o desagrado com a exibição do avançado luso.

Ora veja:

RELACIONADOS
Itália: Rafael Leão titular na derrota do Milan
Arábia Saudita: Guga bate Maximiano, Pedro Emanuel perde
Escócia: Cláudio Braga marca e Hearts termina a primeira fase no topo