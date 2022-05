Na penúltima jornada da Serie A, o Milan venceu por 2-0 na receção à Atalanta e pode até confirmar o título ainda neste domingo, caso o Inter não vença em Cagliari.

Rafael Leão foi titular e também determinante, como tem sido hábito nesta temporada. Aos 56 minutos, o internacional português desfez o nulo no marcador, após um passe sublime de Junior Messias e uma finalização por entre as pernas do guarda-redes adversário.

Aos 75 minutos, Leão levou as mãos à cabeça depois de ver o que Theo Hernández fez. Numa jogada maradoniana, o lateral francês foi praticamente de uma área à outra com a bola colada ao pé e disparou para fechar o resultado.

Com 37 jogos já disputados, o Milan segue na liderança do campeonato italiano e soma 83 pontos. Na derradeira jornada, joga no terreno do Sassuolo. O Inter segue no segundo lugar, com 78 pontos, mas ainda entra em campo, às 19h45. Para evitar a festa rossonera neste domingo, está obrigado a vencer.

Se tudo ficar adiado para a última jornada, o Milan precisará apenas de somar um ponto, já que tem vantagem no confronto direto.