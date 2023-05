O internacional português Raphael Guerreiro, que está em final de contrato com o Borussia Dortmund, recorreu às redes sociais para anunciar a saída do clube germânico, depois de ter falhado a conquista da Bundesliga.

«Depois de sete anos incríveis, é hora de dizer adeus a todos vocês com muita tristeza», começou por escrever no Instagram.

«As memórias que fiz aqui ensinaram-me muito sobre mim no campo, mas também me ajudaram a saber o que eu realmente amo no futebol. Sempre fui eu mesmo enquanto aprendia e melhorava aqui e nunca vou esquecer o amor que recebi dos adeptos e dos meus companheiros. Tive a oportunidade de jogar com jogadores fantásticos», prosseguiu.

«Estas despedidas são obviamente as mais duras da minha carreira pela emoção que senti ao jogar neste estádio maravilhoso. Confiem em mim, nunca vou esquecer a sensação de jogar por este clube», concluiu.

Guerreiro, de 29 anos, fecha a temporada com seis golos e 13 assistências em 36 jogos. O lateral luso deixa o Dortmund com uma Supertaça e uma Taça da Alemanha no palmarés.