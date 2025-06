Raphael Guerreiro tem cumprido toda a carreira fora de Portugal, mas não esconde é adepto do Benfica. Antes do duelo entre o Bayern Munique e os encarnados, na terceira jornada do Grupo C do Mundial de Clubes, o lateral-esquerdo confessou que terá pela frente um jogo «especial».

«É muito especial, porque também sou um grande adepto do Benfica. Para mim é sempre especial. No último jogo que jogámos contra eles eu estava no banco. Não sei o que vai acontecer amanhã [terça-feira], mas espero conseguir jogar contra este bonito clube. Significa muito para mim», assumiu o internacional português, em declarações aos jornalistas.

Os bávaros já garantiram a passagem aos oitavos de final, mas Guerreiro garantiu, ainda assim, que o jogo «não vai ser fácil para o Benfica». O jogador de 31 anos também recordou a partida com o Boca Juniors, que o Bayern venceu por 2-1.

«Gostam de perder tempo em campo e de muitos duelos, muitos contactos. Mas estivemos muito bem contra eles. Vai ser um jogo diferente amanhã [terça-feira]. O Benfica também adora lutar, têm muitos bons adeptos atrás deles. Também vamos lutar no campo. Estamos preparados para vencer qualquer equipa no mundo», vincou.

Com mais um ano de contrato pela frente, Guerreiro revelou que ainda não existem conversas para renovar, mas sente-se «confortável» e quer «continuar» na Baviera.

Já sobre a Seleção, diz estar perto do regresso e explicou a ausência das últimas convocatórias.

«Já falei com o selecionador. Disse-lhe que esta época queria fazer uma pausa, porque tive muitas lesões na minha carreira. Era importante, para mim, fazer esta pausa. E ele percebeu o que eu queria. Agora, claro que penso que posso voltar à Seleção, mas falarei com ele antes da convocatória», afirmou.

Benfica e Bayern defrontam-se esta terça-feira (20h00), no Bank of America Stadium, em Charlotte, uma partida que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.