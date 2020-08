No dia 26 de outubro de 2019, Bebé sofreu uma lesão muito grave durante o jogo entre o Rayo Vallecano e o Ponferradina. Agora, após dez meses a recuperar, o avançado português voltou finalmente a treinar no relvado.



«Cada dia mais perto, passo a passo. Volto aos poucos a sentir-me jogador, volto a sentir a relva e a bola. Volto novamente a ser feliz! Deixo para trás todos os momentos duros que passei para poder estar hoje melhor do que ontem», desabafou Bebé, antigo avançado de Estrela da Amadora, V. Guimarães, Manchester United, Rio Ave, Paços e Benfica.



Bebé não se impôs na Luz e tem estado a jogar em Espanha desde janeiro de 2015. O atleta tem mais um ano de ligação ao Rayo Vallecano, atualmente a militar no segundo escalão espanhol.



Em novembro, recebeu o Maisfutebol e a TVI na sua casa em Madrid. «O Jesus viu o Jonas e disse 'mais um para eu lapidar'», contou Bebé na altura.