Lucas João está imparável. O antigo internacional sub-21 por Portugal marcou neste sábado o 14.º golo em 16 jogos pelo Reading na temporada 2020/21. O avançado de 27 anos abriu caminho para a vitória frente ao Nottingham Forest (2-0), balançando as redes pela quinta jornada consecutiva do Championship.



Há cinco anos em Inglaterra, passando por Sheffield Wednesday e Blackburn Rovers, Lucas João já bateu o seu recorde pessoal de golos. Na receção ao Nottingham Forest, o ponta-de-lança cobrou de forma exemplar um castigo máximo, chegando aos 11 golos no segundo escalão inglês, para além de três na Taça da Liga inglesa.



Yuri Ribeiro e Cafú foram titulares, a tempo inteiro, no Nottingham Forest. Alfa Semedo (74m) e Tomás Esteves (81m) foram suplentes utilizados no Reading, tal como Tobias Figueiredo (46m) na equipa visitante.



O Reading continua na terceira posição, com os mesmos 30 pontos que o Bournemouth. O Norwich City lidera com 31 pontos.