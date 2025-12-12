Gonaço Guedes voltou a marcar na Liga espanhola. O extremo internacional português assinou o terceiro golo no espaço de um mês e meio ao seviço da Real Sociedad, em jogo da Liga espanhola diante do Girona, nesta sexta-feira.

Porém, o resultado não foi o mais desejado para o luso. O Girona venceu no Anoeta por 2-1, numa reviravolta.

Gonçalo Guedes abriu o marcador aos 35 minutos com uma bela arrancada desde o meio-campo, terminando com uma finalização em esforço. Um jogada característica do ribatejano.

Na segunda parte, um bis do ucraniano Tsygankov fez com que o Girona arrecadasse os três pontos. Os golos foram marcados aos 76 e 84 minutos.

As duas equipas procuram a melhor forma, mas a Real Sociedad está pior. Os bascos perdem há três jogos consecutivos e são 14.º classificados. Já o Girona é 17.º e vence após três jogos sem conseguir fazê-lo.